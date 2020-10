बनवा तो लिए सरकारी भवन, पर चुनाए ही नहीं छह करोड़

भीलवाड़ा। गांवों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए बनाए जा रहे स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण का अजमेर संभाग का करीब छह करोड़ रुपए सरकार के पाले में अटका हुआ है। इतना ही नहीं जितनी तेजी से भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने करायाए उतनी ही तेजी से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति का कार्य प्रदेश में नहीं हो सका। ऐसे हालात में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संकट काल में ग्रामीण अंचल मे बेहतर चिकित्सा सुविधा जुटाने के दांवे थोथे साबित हो रहे है। Built a government building in bhilwara , but not selected six crore

केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना ;एनएचआरएमद्ध के तहत प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र में क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। इसी योजना के तहत गत वर्ष प्रदेश में संभागवार जिलों में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। अजमेर संभाग के भीलवाड़ाए चित्तौडगढ़़ व अजमेर जिले में भी करीब एक हजार स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया। इनमें भीलवाड़ा जिले में अभी 256 स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य हो रहा हैए जबकि डेढ़ सौ भवनों का निर्माण कार्य पूर्व में हो चुका है। government building in bhilwara

बजट में अब कटौती

राज्य सरकार ने प्रथम चरण में बने स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के लिए सात.सात लाख रुपए मंजूरी किए थेए लेकिन दूसरे चरण में शुरू हुए निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपए की कटौती कर सरकार ने बजट छह लाख रुपए प्रति भवन कर दिया। प्रथम चरण के भवनों का निर्माण कार्य को पूरा हुए छह माह से अधिक का समय बीत गया हैए लेकिन अजमेर संभाग के ठेकेदारों को निर्माण कार्य का भुगतान नहीं हो सका है।

अधर में नियुक्ति

उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी अधर में है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद लम्बे समय से अटकी हुई है। नए भवनों में बाकियात होने से अधिकांश भवन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अभी नहीं सौंपे गए है।

कर रहे बहाने

भीलवाड़ा बिल्डर्स एसोसियेशन संरक्षक प्रहलाद अग्रवाल बताते है कि कोरोना संकट काल के दौरान निर्माण कार्य पूर्ण कराया गयाए लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया। इस संदर्भ में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को अवगत कराया तो उन्होंने केन्द्र से भुगतान आने और प्रत्येक जिले को भुगतान राशि बैंक में भिजवाने की बात कही। लेकिन यहां ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ। इस संदर्भ में जिला प्रभारी एवं चिकित्सा मंत्री डॉण्रघु शर्मा के भीलवाड़ा आने पर उन्हें अजमेर संभाग की तरफ से अध्यक्ष शिव लढ़ा की अगुवाई में ज्ञापन भी दिया गया।

निर्वाचन व लेब का भी पैसा अटका

जिले में निर्वाचन विभाग के निर्वाचन स्टोर व कक्ष का निर्माणए एमजी चिकित्सालय मेंं कोविड लेब का निर्माण तथा जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सभी निर्माण कार्यों का भुगतान अटका हुआ है।

वित्त विभाग से मांगा मार्गदर्शन

अजमेर संभाग के जिलों के भुगतान राशि को लेकर वित्त विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया हैए जिले में प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 256 नए स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र यानि वेलनस सेंंटर बन रहे है।

चन्द्र प्रकाश संचेती, अधिशासी अभियंताए अजमेर जोनए पीडब्ल्यूडी एनएचआरएम

सरकार स्तर पर हो रही नियुक्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही हैए इसके तहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र बनाए जा रहे है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी व नर्सिग स्टाफ की नियुक्ति होगी। सरकार स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है।

डॉ. मुस्ताक खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीए भीलवाड़ा