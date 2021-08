रोडवेज बेडे में खटारा बसें, क्लच हो रहे फेल

Roadways bus clutch failed, passengers waited for two hours at bhilwara राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेडे में खटारा बसों की संख्या बढ़ती जा रही है। नॉन स्टॉप बस के क्लच भी फेल हो रहे । ऐसी घटना सोमवार को जयपुर नॉन स्टॉप बस के क्लच फेल हाने से हुई। भीलवाड़ा डिपो के नई बस के नहीं भेजने से यात्रियों को दो घंटे तक परेशान होना पड़ा।