पेट्रोल पंप की हड़़ताल से सात करोड़ का कारोबार ठप

Business of seven crores stalled due to the strike of petrol pump भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर्स सोसायटी के आह्वान पर शनिवार को अत्याधिक वेट वृद्धि के विरोध में जिले में पेट्रोल पंप बंद रहे। पंपों के बंद रहने से करीब सात करोड़ का पेट्रोलियम कारोबार प्रभावित रहा। वही 25 अप्रेल से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी।