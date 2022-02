state budget: मकान व प्लॉट खरीदना अब होगा सस्ता

बजट में स्टांप ड्यूटी को कम किया

state budget: भीलवाड़ा. राज्य सरकार ने बजट में इस बार स्टांप ड्यूटी को लेकर कई घोषणाएं की है। इसके सबसे प्रमुख घोषणा छोटी प्रॉपर्टी की खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को कम किया है। 100 वर्गगज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद

पर लोगों को अब स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी।

Buying houses and plots will now be cheaper