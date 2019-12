अलविदा 2019 होगा 2020 का स्वागत

भीलवाड़ा।

Bye 2019 will be welcome 2020 मंगलवार को वर्ष 2019 का अंतिम दिन होगा। मंगलवार रात आधी रात से नववर्ष का जश्न शुरू होगा। इसकी तैयारियों में लोग जुटे हैं। विभिन्न होटलों में नववर्ष पार्टियां होगी। वहीं युवाओं के संगठन अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हैं। कई परिवार मंदिरों में प्रभु के दर्शन, आरती या घरों, मंदिरों में भजन-कीर्तन और पौषबड़ा से नए साल का स्वागत करेंगे। कहीं दूध के साथ स्वागत तो कहीं शुभकामना संदेश भेजने की तैयारी है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने को कटिबद्ध दिख रही है। शहर की बात करें तो यहां दर्जनों होटल्स और गेस्ट हाउस में स्पेशल प्रोग्राम होंगे। इनमें डीजे, कैंप फायर, स्पेशल डिनर, राजस्थानी सॉन्ग, कालबेलिया डांस आदि होंगे।

पुलिस बांटेगी खुशियां

Bye 2019 will be welcome 2020 पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने अपने महकमे के अधिकारियों को चिट्‌ठी भेजी है। इसमें सलाह दी कि रैनबसरों के बावजूद गरीब लोग फुटपाथों पर दिन-रात गुजार रहे हैं। दुनिया जश्न में डूबी होगी पर ऐसी सर्दी में तकलीफें झेल रहे गरीबों के पास खुशी मनाने के लिए कुछ नहीं होगा। इन जरूरतमंदों की तकलीफ खत्म नहीं कर सकते लेकिन पुलिसकर्मी इनकी परेशानी कम करने की कोशिश जरूर करें।