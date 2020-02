जमीन पर आए प्याज-टमाटर के भाव

भीलवाड़ा।

Onions and tomatoes became cheaper जिले में प्याज-टमाटर के भाव जमीन पर हैं। प्याज के भाव ने सैकड़ा पार कर लिया था लेकिन अब खुदरा भाव २० से २५ रुपए प्रति किलो आ गए। इसी तरह टमाटर के खुदरा भाव भी २० रुपए प्रति किलो चल रहे हैं।

कई प्रदेशों में प्याज की बम्पर आवक हुई। इससे राजस्थान में इसके भाव जमीन पर आ गए। पिछले एक माह से गुजरात, महाराष्ट्र, मप्र और पश्चिमी बंगाल से प्याज की बम्पर आवक हो रही है। आवक अब तेज हो गई है। इससे पूरे देश में प्याज के भाव कम हो गए। आवक खूब होने से तुर्की सहित कई देशों से प्याज आयात की योजना टालनी पड़ी। कई राज्यों में प्याज थोक में 15 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। भीलवाड़ा में प्याज विक्रेता गुजरात और महाराष्ट्र से प्याज खरीद रहे हैं। यह प्याज शहर में ३०० रुपए का एक बैग यानी २० किलो बेच रहे हैं। वही खुदरा बाजार में भाव २० से २५ रुपए किलो रह गए। प्याज के थोक विक्रेताओं का कहना है कि एक माह में प्याज के भाव 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक आ सकते हैं।

किसानों को नहीं मिला पूरा फायदा

बीते वर्ष देश के कई भागों में बरसात अधिक होने से प्याज की फसल चौपट हो गई। जिले में अच्छी बारिश से स्थानीय किसानों को फायदा मिला लेकिन किसानों को पूरा बाजार भाव नहीं मिल सका। यही हाल टमाटर के रहे हैं। टमाटर के दाम भी १०० रुपए किलोग्राम बोले जा रहे थे। अब २० रुपए किलोग्राम रह गए।