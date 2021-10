प्रशासन गांवों के संग अभियान बनने लगे मददगार

Campaigns started becoming helpful with the administration villages भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर जरूरतमंदों के मददगार साबित होने लगे है। सालों से अटके रास्तों व नामांतरण के मामले सुलझने लगे है, वही राजस्व के मामलों का भी तेजी से निस्तारण होने लगा है।