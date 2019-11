अरवड़ बांध की नहरें क्षतिग्रस्त, कैसे पहुंचेगा खेतों में पानी

अरवड़। भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र के अरवड़ बांध की नहरें कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति में बांध से नहरों में पानी छोड़ेंगे तो क्या नहर के अंतिम छोर तक टेल तक पानी पहुंच पाएगा। यह यक्ष प्रश्न इन दिनों किसानों के मन को मथ रहा है। किसानों ने विभाग से नहरों की मरम्मत कराने की मांग की है। Canals of Arvad dam damaged, how water will reach the fields in Bhilwara

किसानों ने बताया कि क्षेत्र में रबी फसल की रेलणी के लिए कई जगहों पर अरवड़ बांध की नहरें क्षतिग्रस्त है। अरवड़ बांध की नहरों मे पड़े मलबे, झाड़ —झंकाड़ व अंग्रेजी बबूल उगने, नहर की पटरियों पर किए अतिक्रमणों व गोबर की रोड़ियों से नहर की स्थिति खराब बदहाल है। बांध से नहरों मे पानी छोड़ेंगे तो नहर के अंतिम छोर तक टेल तक पानी पहुंचना मुश्किल है। बीच रास्ते में ही पानी व्यर्थ बह जाएगा।

इतना ही नहीं, बांध की पाल जगह —जगह क्षतिग्रस्त है। पाल के दोनों ओर कंटीली झाड़ियां व अंग्रेजी बबूल है। बांध की पाल पर उगे अंग्रेजी बबूलों से लोगों को निकलने में भी परेशानी होती है। Canals of Arvad dam damaged, how water will reach the fields in Bhilwara

पिछले दिनों जल संसाधन विभाग द्वारा जल वितरण कमेटी की बैठक कर नहरों में रबी फसल के लिए 24फिट भराव क्षमता वाले अरवड़ बांध की नहरों में पानी छोड़ने के लिए तिथि निर्धारित कर 10 नवम्बर से बांध की दोनों नहरों में पानी छोड़ने की तैयारी तो कर दी है।

लगभग 65 वर्ष पहले मानसी नदी पर अरवड़ बांध का निर्माण हुआ था। वर्ष 1994 में अच्छी बारिश से बांध ओवरफ्लो होकर चादर चली थी। इस वर्ष 2019 में अच्छी बारिश होने से 25 वर्ष बाद वापिस बांध छलका और ऑवरफ्लो होकर चादर चली। अरवड़ बांध के भरने पर आसपास क्षेत्र के कई गांवों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। क्षेत्र में कुओं के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। Canals of Arvad dam damaged, how water will reach the fields in Bhilwara