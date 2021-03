सहाड़ा चुनाव में ईवीएम में प्रत्याशी का चेहरा नजर आएगा

Candidate's face will be seen in EVM in Sahada elections at bhilwara सहाड़ा उप चुनाव में ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी मतदाताओं को नजर आएगी। वहीं प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंंगे। वही चुनाव को लेकर पुलिस व प्रशासन तैयार है और सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।