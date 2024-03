लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख कर सकेगा खर्च

भीलवाड़ाPublished: Mar 18, 2024 12:16:33 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों की जानकारी देने को रविवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 19,95, 863 थे, जो अब करीब 1 लाख 36 हजार 213 मतदाता बढ़ गए।

Bhilwara Lok Sabha elections भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों की जानकारी देने को रविवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 19,95, 863 थे, जो अब करीब 1 लाख 36 हजार 213 मतदाता बढ़ गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा 95 लाख रुपए है। चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग के लिए आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। आचार संहिता की पालना के लिए उड़नदस्तों एवं निगरानी दल बनाए। दलीय प्रतिनिधि के रूप में रणजीत सिंह कारोही , ईश्वर खोईवाल, मुश्ताकअली मंसूरी, रामेश्वरलाल बैरवा, रामेश्वरलाल जाट, गोपाल बैरवा, नागेंद्र सिंह, प्रहलादराय व्यास, मोहम्मद कुरैशी, गोपाल सोनी व परीक्षित शर्मा मौजूद थे। सी-विजिल ऐसे करेगा काम

आचार संहिता के उल्लंघन की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वोटर हेल्प लाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष स्थापित

कलक्टर कार्यालय के कमरा नं. 62 में नियंत्रण कक्ष बनाया है, जिसके फोन नंबर. 01482-220093 एवं टोल फ्री नं. 1950 हैं। सिंगल विंडो सिस्टम प्रकोष्ठ भी बनाया। मतदाताओं के नाम जुड़ सकेंगे मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, वे नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पूरक सूचियां अपडेट होगी। पंजीकरण के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन एप और बीएलओ एप का उपयोग कर सकते हैं। बैठक में एसपी राजन दुष्यंत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार, एडीएम वंदना खोरवाल आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे