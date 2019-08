सगे भाइयों की दो दुकानों में अंट लगा नकदी ले गए चोर

भीलवाडा। माण्डल। भीलवाडा शहर के निकट माण्डल कस्बे में सोमवार बीती रात को दो सगे भाइयों की दो दुकानों में अंट लगा चोर नकदी ले गए। बावड़ी ग्राम में ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी कर ले गए। Cash theft in two shops in Bhilwara

अज्ञात चोरों ने ब्यावर मार्ग पर दो सगे भाइयों की दो अलग-अलग दुकानों में शटर पर अंट लगा गल्ले में रखी नकदी चुराई। Cash theft in two shops in Bhilwara

घटना की जानकारी सुबह टहलने आए ग्रामीणों को लगी। ग्रामीणों ने दुकान पर अंट लगा देखा तो उसके मालिक को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। बस स्टैण्ड बैंक के पास मुकेश बिड़ला की दुकान बिड़ला कृषि सेवा केंद्र से एक लाख की नकदी व ब्यावर मार्ग पर उसके छोटे भाई मनीष बिड़ला की दुकान से गल्ले में रखी करीब 4 हजार रुपये ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। Cash theft in two shops in Bhilwara