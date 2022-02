war campaign for pure in bhilwara: पुरानी तारीख के लेबल लगी बोतलों में तेल भरते पकड़ा

लिया नमूना, हिदायत देकर छोड़ा

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चार नमूने लिए

भीलवाड़ा Published: February 09, 2022 08:40:38 am

war campaign for pure in bhilwara: भीलवाड़ा . चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर में चार स्थानों पर कार्रवाई की गइ। कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी के यहां जांच के लिए पहुंची टीम ने मौके पर पुरानी तारीख की लेबल लगी बोतलों में मूंगफली व सोयाबीन का तेल भरते हुए पाया। लेबल पर उत्पादन तिथि २५ नवम्बर २०२१ थी, हालांकि उस पर एक्सपायरी २२ माह लिखा हुआ था। टीम ने दुकानदार को हिदायत देते हुए मूंगफली व सोयाबीन तेल का नमूना लेकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह तरीका गलत है, लेकिन एक्सपायरी दिनांक नहीं निकलने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि जांच दल ने निरीक्षण के दौरान मिलावट की आंशका होने पर कृषि उपज मंडी स्थित एक फर्म से मूंगफली व सोयाबीन का तेल, सर्राफा बाजार स्थित एक दुकान से खोया, पुरानी धानमंडी स्थित एक दुकान से मिर्च पाउडर समेत कुल चार नमूने लिए गए। इन्हें जांच के लिए अजमेर प्रयोगशाला भिजवाए गए। जांच दल में तहसीलदार देवचंद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत, सुभाष्रगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया शामिल थे।



पुलिस ने की बीगोद व फूलिया में कार्रवाई

बीगोद. कस्बे में मंगलवार को शुद्ध के लिए युद्ध व कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए तहसीलदार ने औचक निरीक्षण कर चालान बनाए और गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों को सफाई रखने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के दौरान मांडलगढ़ थानाधिकारी सुरेश जाट, बीगोद थानाधिकारी ठाकराराम, काछोला थानाधिकारी कुलदीप सिंह गुर्जर साथ थे।

फूलियाकलां. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉ. सत्यनारायण शर्मा, फूलिया कलां थाना अधिकारी ओम प्रकाश नायक, नायब तहसीलदार सत्य नारायण लोहार ने धनोप बस स्टैण्ड स्थित किराना की दुकानों पर खाद्य सामग्री व अन्य सामान के नमूने लिए। फूलिया थाना प्रभारी ओम प्रकाश नायक ने बताया कि क्षेत्र में सभी मिष्ठान भंडार व किराणा की दुकानों पर आकस्मिक जांच की गई। पैकिंग सामग्री, खाद्य सामग्री की जांच कर अवधि चेक कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए।

