पिता की याद में बेटे ने बनवाया शमशान घाट

शाहपुरा। पूर्व सरपंच शिवजीराम बसेर की स्मृति में उनके बेटे बालमुकुन्द बसेर तस्वारिया बासा में स्थित तालाब के पास बने श्मशान घाट बनवाया। यहां दाह संस्कार के लिए स्थल निर्माण करवा कर टीन शेड भी लगवाया। बिना किसी मदद के पिता की स्मृति में कराया यह काम सामाजिक सरोकार से जुड़कर आदर्श उदाहरण बन गया है।

गांव में शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता व शमशान घाट के अंदर कंकर — पत्थर व झाड़ियों से अटा पड़ा था। लोग सिर्फ मुर्दे का दाह संस्कार के योग्य भूमि की साफ-सफाई करके दाह संस्कार करते थे।

तस्वारिया बासा गांव के मूल निवासी बालमुकुन्द बसेर ने बताया कि अधिकांश लोग अपने माता-पिता की याद में मंदिर बनवाते हैं या फिर अन्य तरीके से दान-पुण्य करते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार अाया कि अपने पिता की स्मृति में ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे पूरे गांव के लोगों को सुविधा हो जाए। तब गांव के जर्जर श्मशान घाट के बारे में विचार आया। लगभग दो लाख से अधिक राशि खर्च कर दाह स्थल व टीन शेड का निर्माण कराया है।

बसेर कहते हैं कि शमशान घाट बनवाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि लोगों को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार में सुविधा हो। बालमुकुन्द बसेर ने पिता की पुण्य स्मृति में शमशान घाट बनवाकर ग्रामवासियों को सम्भलवा दिया है।