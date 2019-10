लेबर को पैसा देने आए चम्बल ठेकादार पर सरियों से किया वार

शक़्करगढ़। भीलवाड़ा जिले में स्थित शक़्करगढ़ थाना क्षेत्र के मांगटला गांव में गुरुवार बीती रात चम्बल परियोजना के तहत बन रही टैंकी का कार्य कर रहे यूपी के मजदूरों ने अपने ही ठेकादार के ऊपर सरियों से वार कर दिया। साथ ही, ठेकादार का बीच —बचाव करने आए दो साथियों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी मजदूरों ने ठेकादार से 85 हजार रुपए की नगद राशि व सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। Chambal contractor was attacked by warlords in Bhilwara

जानकारी के अनुसार मांगटला में चम्बल परियोजना के तहत टंकी निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर कार्य कर रहे यूपी के मजदूर दीपावली पर गांव जाने वाले थे। इसी के चलते बीती रात ठेकेदार अजमेर निवासी प्रदीप सालवी व अपने दो साथियों के साथ मजदूरों का हिसाब करने आए थे। टंकी के पास जैसे ही गाड़ी से उतरे तो आरोपी मजदूर प्रेम शंकर, चेतन, मोरपाल, धर्मेंद्र, निवासी उत्तर प्रदेश 20 एमएम सरिया से ठेकादार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच— बचाव पर आए दो साथियों पर भी हमला कर व ठेकादार की जेब में रखे 85 हजार रुपये नगद व एक सोने की चेन छीन कर फरार हो गए।

तीनों घायलों का चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया। सूचना पर शक्करगढ़ थाना पुलिस ने रात से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। Chambal contractor was attacked by warlords in Bhilwara