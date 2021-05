चम्बल का पानी अब नहीं होगा लॉक, शट डाउन स्थगित

Chambal water will no longer be locked, shutdown postponed in bhilwara चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना पाइप लाइन में लिकेज दूर करने के लिए मरम्मत कार्य करवाए जाने को लेकर लिया जाने वाला शट डाउन अब नहीं होगा।

भीलवाड़ा। चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना पाइप लाइन में लिकेज दूर करने के लिए मरम्मत कार्य करवाए जाने को लेकर लिया जाने वाला शट डाउन अब नहीं होगा। यह शट डाउन भीलवाड़ा जिले में 17 मई सुबह 10 बजे से 18 मई सांय 4 बजे तक लिया जाने वाला था। Chambal water will no longer be locked, shutdown postponed in bhilwara

अधिशासी अभियंता एसआर सिंह ने बताया कि चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आरोली डब्ल्यू टपीपी से भीलवाड़ा शहर की तरफ आ रही 1400 एमएमएमएस ट्रांसमिशन मेन के नंदराय ऑप टेक भीलवाड़ा में, लीकेज को सही करवाए जाने तथा लाडपुरा में उक्त ट्रांसमिशन मेन पर दो एयर वाल्वो को लगवाए जाने संबधी कार्य करवाए जाने के लिए यह शट डाउन लिया जाना था, Chambal water will no longer be locked, shutdown postponed

लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी व बारिश की बढ़ती संभावना को देखते हुए यह शट डाउन अब नहीं लिया जाएगा। Chambal water will no longer be locked, shutdown postponed in bhilwara