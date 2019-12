सरकारी अस्पतालों में बदली 138 दवा की श्रेणी

भीलवाड़ा।

Medicine will be available at community center सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दवा में से 138 की श्रेणी बदल दी गई। दवा कैटेगरी एमसीएच, डीएच, सीएचसी, पीएचसी तथा सब सेंटरों पर बदली गई। एेसा पहली बार किया गया है। मनोरोग, कैंसर, स्त्रीरोग, ह्रदय रोग, नेत्ररोग, दर्दनिवारक, एंटीबायोटिक, मूत्ररोग तथा विटामिन आदि की दवा की कैटेगरी बदली गई है। पहले जिस दवा के लिए मरीज जिला अस्पताल आते थे, अब वो प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (एमसीएच) की 15 दवा सीएचसी व जिला अस्पताल (डीएच), डीएच की 36 दवा सीएचसी एवं सीएचसी की 81 दवा पीएचसी तथा पीएचसी की छह दवा सब सेंटरों पर भेजी गई है। इससे मरीजों को फायदा होगा।

Medicine will be available at community center मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि दवा कैटेगरी में बदलाव का ज्यादा प्रभाव सीएचसी और सब सेंटरों पर पड़ेगा। पहले सब सेंटर सिर्फ आंगनबाड़ी की तर्ज पर गर्भवती महिला को आयरन व अन्य गोलियां देने तक सीमित थे लेकिन अब छह प्रकार की दवा भी मिलेगी। दवा कैटेगरी बदलने के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 102 नई दवा भी जोड़ी है, जो अप्रेल 2020 से मरीजों को मिलने लगेगी। अभी ये दवा ब्रांडेड होने के साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टर ही लिखते हैं। अब ये दवा जिला अस्पताल से नि:शुल्क मिलेगी।