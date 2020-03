बदला भोजन का सिस्टम, अक्षय पात्र को जिम्मेदारी

भीलवाड़ा .

महात्मा गांधी चिकित्सालय के कर्मचारियों तथा कोरोना वायरस रोगियों को दिए जाने वाले भोजन में कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने अक्षय पात्र पाउंडेशन की मदद ली है। अक्षय पात्र की मदद से अब प्रतिदिन सुबह शाम एक.एक हजार भोजन के पैकेट तैयार करावाएं जाएंगे। यह भोजन शहर की प्रमुख होटलों में क्वारेंटाइन के लिए ठहराए गए मरीजो को उपलब्ध कराए जाएंगे।

सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस रोगियों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने 220 रुपए प्रति भोजन पैकेट का टैण्डर जारी किया था। इसके तहत पिछले तीन दिन से एक थैली में तीन पूड़ी, दो चपाती तथा आलू प्याज की सब्जी दी जा रही थी। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। वही कुछ रोगियों ने यह खाना खाने से भी इंकार कर दिया था। ऐसे में एक कर्मचारी ने अपने प्रयास से 10-12 पैकेट भोजन के अन्य स्थान के मंगवाकर मरीजो को भोजन करवाया। खाना सही नहीं आने पर इसकी शिकायत भी जिला कलक्टर से की गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरन्त ही शनिवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रभारी को बुलाकर एक हजार भोजन के पैकेट तैयार करने के आदेश जारी कर दिए।

यह होगी भोजन मीनू

भोजन में पांच चपाती, 150 ग्राम सब्जी, 200 ग्राम दाल, 150 ग्राम चावल होंगे। इसके आधार पर भोजन तैयार कर तीन वाहनों के माध्यम से भोजन पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कोरोना वायरस के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखना होगा। यह भोजन 30 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध होगा। शेष राशि जिला प्रशासन भामाशाह के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।

82 स्कूलों के 12 हजार बच्चों को दे रहा भोजन

स्वयं सेवी संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) पहुंचाने की शुरुआत अप्रेल 2018 से की थी। शहर की करीब 82 स्कूलों के 12 हजार बच्चों के लिए मिड डे मील की सप्लाई किया जा रहा है। फाउंडेशन के प्रभारी विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि यह संस्था पूरे देश के दस राज्यों के 37 केन्द्रों के माध्यम से करीब 18.50 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रही है। वहीं राजस्थान में यह संस्था जयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ व बारां जिले में राजकीय विद्यालयों के करीब 2 लाख 70 हजार विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के दौरान गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है।

यहां भेजा भोजन

स्थान पैकेट

पॉम रिसोर्ट 100

अलास्का रिसोर्ट150

श्रीलोक रिसोर्ट 60

गुलाब बाग 120

ग्लोरियन 140

आशीता 60

उत्सव रिसोर्ट 50

अमीत पैलेस 60

होटल रेडियन्ट 40

सीएमएचओ 240