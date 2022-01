dream of fishing मत्स्य पालन का सपना दिखा दो सौ करोड़ की ठगी

भीलवाड़ा Published: January 13, 2022 05:49:50 pm

भीलवाड़ा। मत्स्य पालन का सपना दिखा कर जिले व आसपास के 100 से अधिक मत्स्य पालकों से करीब पांच करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना व उसके साथी को भोपाल से दबोच लिया। दोनों ही आरोपितों के खिलाफ जिले में सुभाषनगर, सदर, कोतवाली, गुलाबपुरा व शाहपुरा पुलिस थानों में मामले दर्ज है। आरोपितों के खिलाफ देश भर में करीब दो सौ करोड़ से अधिक की ठगी के मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज है। पढि़ए नरेन्द्र वर्मा की खास रिपोर्ट

जिले में मत्स्य पालकों व किसानों को उनके ही खेत स्थित पौंड पर मत्स्य पालन का सपना दिखा कर हरियाणा के गुरुग्राम की एक कथित कंपनी फिश फार्चुन प्राड्यूस के खिलाफ करीब पांच करोड़ रुपए की ठगी का मामला गत वर्ष सामने आया था। कंपनी के निदेशक विनय शर्मा व विजेन्द्र शर्मा के खिलाफ सुभाषनगर व सदर पुलिस थाने में दो मामले दर्ज हुए है। यहां सुभाषनगर थाने में परिवादी आरसी व्यासनगर निवासी महेश कुमार शर्मा ने फर्म संचालक व उनके स्थानीय एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

कंपनी ही फर्जी निकली

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी अयुब खाखरिया ने बताया कि सुभाषनगर में दर्ज प्रकरण के आधार पर आरोपितों की तलाश के लिए टीम गुरुग्राम गई, लेकिन वहां नाम पते व कंपनी बोगस निकली। अनुसंधान के दौरान ही आरोपितों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश में मत्स्य पालन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने की जानकारी सामने आई।

भोपाल जेल से किया गिरफ्तार

दोनों आरोपितोंं के मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में मत्स्य पालन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और दोनों के न्यायिक अभिरक्षा में होने की जानकारी सामने आई। इस सूचना के आधार पर दोनों आरोपितों को प्रॉटेक्शन वारंट के जरिए सबसे पहले आरोपित विजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दूसरे आरोपित विनय को गिरफ्तार किया गया। सुभाषनगर पुलिस के न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद जिले की अन्य थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है।

थाना पुलिस की पूछताछ

दोनों आरोपितों के खिलाफ कोतवाली, सदर, गुलाबपुरा व शाहपुरा में मामले दर्ज होने से वहां की पुलिस अब बारी बारी से प्रॉटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। परिवादी महेश शर्मा ने बताया कि कंम्पनी व निदेशकों के झांसे में आ कर उन्होंने भीलवाड़ा व आसपास क्षेत्र के 100 से अधिक मत्स्य पालकों ने कंपनी में निवेश किया है, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है।

यूं की थी धोखाधड़ी आरोपित कंपनी ने प्रचार माध्यमों से शहर व जिले में अपना जाल बिछाया। इसमें कंपनी ने दावा किया था कि मत्स्य पालक यदि अपनी जमीन पर पौंड बना कर मत्स्य पालन करेंगे तो उन्हें कई गुना कमाई होगी। इसके लिए प्रत्येक को पांच से साढ़े पांच लाख रुपए तक जमा कराने होंगे। जमीन, बिजली व चौकीदार भी आवेदक का ही होगा। कंपनी मछलियां, दवा व बाजार उपलब्ध कराएगी। मत्स्य पालन का काम शुरू होने पर कंपनी पहली किस्त के रूप में ७५ हजार रुपए भी लौटाएगी। जमा राशि पर अनुदान भी देगी। कंपनी का दावा था कि वह पांच लाख की राशि वह सुरक्षा गारंटी के रूप में ले रही है और इसके बदले राशि का चेक भी दे रही है।

चेक बाउंस हो गए परिवादी शर्मा आदि की पीड़ा है कि वह कंपनी के झांसे में आ गए, वर्ष 2019 से लेकर नवम्बर 2020 गए। उनका आरोप है कि अधिकांश के रुपए देने के बावजूद उनकी पहली किस्त व माल की सप्लाई तक नहीं हुई। स्थानीय एजेंटों को इसकी शिकायत की तो वह भी कन्नी काटे हुए है, चेक भी बाउंस हो गए है।

