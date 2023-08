छात्रसंघ चुनाव से पहले छोटे नेताजी दिखा रहे दम

भीलवाड़ाPublished: Aug 03, 2023 05:38:13 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिलों के अधिकांश राजकीय कॉलेजों में परिसर के बाहर तक चुनावी माहौल सा नजर आने लगा हैं। Chhote Netaji is showing strength before the student union elections

कॉलेज के बाहर से गुजरने पर आम जन यही सोचता है कि क्या छात्रसंघ चुनाव हैं, जो इतने पोस्टर और पर्चे दिख रहे हैं। कॉलेजों में काउंसलिंग का माहौल कम और चुनावों का माहौल अधिक नजर दिख रहा है। कई राजकीय कॉलेजों के परिसर में जगह-जगह बैनर-पोस्टर नजर आने लगे है। chhaatrasangh chunaav se pahale chhote netaajee dikha rahe dam