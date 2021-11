मुख्यमंत्री जी, भीलवाड़ा में देखिए अपनी घोषणाओं और सपनों का हाल

Chief Minister, see the condition of your announcements and dreams in Bhilwara वस्त्रनगरी के विकास की तरफ बढ़ते कदम इन दिनों थोथी घोषणाओं से डगमगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं में अधिकांश अभी तक सतही तौर पर भी उभर कर नहीं आ पाई हैं।