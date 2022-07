बारिश में टपकती छत व दीवारों से रिसाव का डर

Published: July 14, 2022 02:18:44 am

शक्करगढ़. क्षेत्र के टिटोड़ा जागीर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन तीन साल पहले ही जर्जर हो गया था। इसके वर्ष 2019 में ध्वस्त करने के आदेश भी हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने अभी तक जर्जर भवन को ध्वस्त नहीं किया है। बच्चों को मजबूरन खुले में बैठकर पढाई करनी पड़ रही है। इससे खफा अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर नाराजगी जताते हुए बच्चों की टीसी कटवाने की विद्यालय के प्रधानाचार्य से मांग की। बरसात आने पर उसी जर्जर बरामदे में जाकर विद्यार्थियों को छिपना पड़ता है। या फिर बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है।

children shying away from school in bhilwara