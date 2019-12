पंचकल्याणक के लिए प्रमुख पात्र चुने

भीलवाड़ा।

Panchakalyanak at Swastidham from 31 January to 7 February जिले के जहाजपुर कस्बे के स्वस्तिधाम में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव के प्रमुख पात्रों का चयन किया जा रहा है। बुधवार को सानत कुमार इंद्र के रूप में चयन बाबूलाल व भंवरीदेवी बडज़ात्या का किया गया। इस मौके पर प्रबंधन कमेटी की ओर से बाबूलाल परिवार का सम्मान किया गया। इससे पूर्व ओडिशाा के राउलकेला निवासी विकास व श्वेता को सौधर्म इंद्र के लिए चयन किया।

Panchakalyanak at Swastidham from 31 January to 7 February प्रचार संयोजक श्रेयांस जैन ने बताया कि पंचकल्याणक की तैयारियों के लिए प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी नगरों व गांवों का दौरा कर रहे हंै। अध्यक्ष विनोद जैन के अनुसार वर्ष 2013 में जहाजपुर में नींव खुदाई में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रतनाथ की प्रतिमा निकली थी। प्रतिमाओं का पंचकल्याणक आचार्य ज्ञान सागर व आर्यिका स्वस्तिभूषण के निर्देशन में होगा। 8 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उपस्थित होने की संभावना है। इसे लेकर सभी तैयारियां की जा रही है।