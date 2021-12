कचरा कंटेनर में सफाईकर्मी लगाते हैं आग, ताकि कचरा खाली न करना पड़े

Cleaners set fire in the garbage container, so that the garbage does not have to be emptied शहर की प्रमुख सड़कों पर सफाई कराई जा रही है लेकिन सफाई कर्मचारी कचरे के ढेरों में आग लगाकर जला रहे हैं। इससे आसपास वायु प्रदूषण air pollution फेल रहा है। दिन-रात सड़कों पर जमा कचरे की सुबह ऐसी सफाई होती है कि उसे एक जगह पहले एकत्र किया जाता है। फिर उसमें आग लगाकर वहीं नष्ट किया जा रहा है। कई बार कचरे को कंटेनर में खाली कर उसमें आग लगा दी जाती है।

Cleaners set fire in the garbage container, so that the garbage does not have to be emptied शहर की प्रमुख सड़कों पर सफाई कराई जा रही है लेकिन सफाई कर्मचारी कचरे के ढेरों में आग लगाकर जला रहे हैं। इससे आसपास वायु प्रदूषण air pollution फेल रहा है। दिन-रात सड़कों पर जमा कचरे की सुबह ऐसी सफाई होती है कि उसे एक जगह पहले एकत्र किया जाता है। फिर उसमें आग लगाकर वहीं नष्ट किया जा रहा है। कई बार कचरे को कंटेनर में खाली कर उसमें आग लगा दी जाती है।Cleaners set fire in the garbage container, so that the garbage does not have to be emptied इसकी राख और जले कचरे को वहीं छोड़ दिया जाता है। उसे फिकवाने के इंतजाम नहीं हैं। सड़क किनारे रहने वाले दुकानदार, रहवासी और सुबह की सैर पर आए सैकड़ों लोग लंबे समय से इस असुविधा से परेशान हैं। नगर परिषद के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह सिलसिला कई माह से चल रहा है। दरअसल नगर परिषद प्रशासन ने शहर की स्वच्छता को लेकर बकायदा सफाई प्लान बना रखा है।

हर वार्ड और सड़क पर सफाई के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी चार्ट है। परिषद के ७५ ऑटो टिपर कचरा ढोने को लगे हैं। इनसे घरों और सड़कों का कचरा एकत्र कर ट्रेचिंग ग्राउंड फिकवाने की व्यवस्था है। ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर भी उपलब्ध है। इसके बावजूद सफाईकर्मी प्रतिदिन सुबह शहर की सड़कों पर फैले कचरे की सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। कचरे में आग लगा रहे हंै। Cleaners set fire in the garbage container, so that the garbage does not have to be emptied

हालांकि कर्मचारी पहले झाडू से सफाई कर पहले कचरे केछोटे ढेर बनाते हैं। पॉलिथिन, प्लास्टिक, रबड़, कागज सहित अन्य अपशिष्ट सामग्री रहती है, उसे वे जलाकर नष्ट करते हैं। सफाई कर्मचारी ऐसा प्रतिदिन सुबह प्रमुख सड़कों पर कर रहे हैं। कई कर्मचारी तो रोडवेज बस स्टैण्ड व कंट्रोल रूम के सामने रखे कचरे के कंटेनर में कचरा डालकर उसमें आग लगा देते है। इससे जले हुए कचरे से वातावरण भी दूषित हो रहा है।air pollution प्रमुख मार्ग पर कचरा जलाने से काफी देर तक दुर्गंध फैलती है, यह लोगों के लिए बड़ी समस्या है। वहीं सड़क किनारे जले कचरे से आधा से एक घंटे तक धुंआ उठने से घरों में भी लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

