CM Gehlot' सीएम गहलोत के चार्टर प्लेन को भी लगाना पड़ गया धक्का

CM Gehlot's charter plane also had to be pushed at bhilwara भीलवाड़ा हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर रविवार को अजब गजब नजारा देखने को नजर आया, यहां सुरक्षा कर्मी किसी गाड़ी को नहीं वरन मुख्यमंत्री के चार्टर प्लेन को धक्का देते नजर आए। जब हकीकत सामने आई तो यहां मौजूद बड़ी हस्तियां तक दंग रह गया।

भीलवाड़ा Published: December 20, 2021 12:23:29 pm

भीलवाड़ा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर रविवार को अजब गजब नजारा देखने को नजर आया, यहां सुरक्षा कर्मी किसी गाड़ी को नहीं वरन मुख्यमंत्री के चार्टर प्लेन को धक्का देते नजर आए। जब हकीकत सामने आई तो यहां मौजूद बड़ी हस्तियां तक दंग रह गया। CM Gehlot's charter plane also had to be pushed at bhilwara

CM Gehlot's charter plane also had to be pushed at bhilwara



भीलवाड़ा पहुंचे अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर को हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर धक्का लगाकर एक तरफ किया गया। बताया गया कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के ठीक बाद सचिन पायलट का चार्टर प्लेन इसी हवाई पट्टी पर उतरना था इसकी सूचना के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिसकर्मियों द्वारा धकेलकर एक तरफ किया गया। जबकि एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के आने तक सचिन पायलट का चार्टर प्लेन भी इसी तरह धकेल कर एक तरफ किया गया।

भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सियासतदानों के चार्टर प्लेन रविवार को उतरते व उड़ते रहे। प्रदेश की यह बड़ी हस्तियां राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होने आए थे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, विधायक सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई दिग्गज नेता रविवार को भीलवाड़ा आए। ये तिलकनगर के रिसोर्ट पहुंचे, जहां राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे के विवाह के बाद आशीर्वाद समारोह था। CM Gehlot's charter plane also had to be pushed at bhilwara



सीएमगहलोत डोटासरा व जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी के साथ चार्टर प्लेन से हमीरगढ़ पट्टी पहुंचे। इसी प्रकार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी चार्टर प्लेन से विधायक कृष्णा पूनिया व दीपेन्द्र हुड्डा के साथ हमीरगढ़ पट्टी पर उतरे। CM Gehlot's charter plane also had to be pushed at bhilwara

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें