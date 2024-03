सवाईमाधोपुर के दामोदर को भीलवाड़़ा सीट से कांग्रेस टिकट

Submitted by:

भीलवाड़ाPublished: Mar 26, 2024 07:40:14 am

Dr. Damodar Gurjar राज्य देवनारायण बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी डॉ. दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया है।

Cogress Ticket to Damodar of Sawaimadhopur from Bhilwara seat राज्य देवनारायण बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी डॉ. दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। टोंक- सवाईमाधोपुर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे गुर्जर को भीलवाड़ा से टिकट देकर कांग्रेस ने चौंका दिया है। इधर, भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का पत्ता अभी तक नहीं खोले है।