24 साल से नहीं बनी भीलवाड़ा बोर्ड में कमेटियां

भीलवाड़ाPublished: Jan 31, 2024 11:35:19 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Committees have not been formed in Bhilwara Board for 24 years

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा बोर्ड में 24 साल बाद विभिन्न समितियों के गठन की संभावना बढ़ गई है। समितियों के गठन से बोर्ड के कार्यों का बंटवारा हो सकेगा। शहर के विकास को गति मिलेगी और पार्षदों को अधिकार भी मिलेगा।