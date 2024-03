चुनावी​ ​प्रचार प्रसार की शिकायतें भी मिलने लगी फर्जी

भीलवाड़ाPublished: Mar 26, 2024 08:23:28 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Complaints about fake election campaign also started being received लोकसभा आम चुनाव-2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का सी विजिल’ एप कारगर साबित हो रहा है।

चुनावी​ ​प्रचार प्रसार की शिकायतें भी मिलने लगी फर्जी

लोकसभा आम चुनाव-2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का सी विजिल’ एप कारगर साबित हो रहा है। Complaints about fake election campaign also started being received

38 शिकायत में से 29 शिकायतें फर्जी

भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र के भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में एप के माध्यम से अब तक 38 शिकायतें मिली हैं। सभी शिकायतों का तुरंत समाधान कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि 38 शिकायत में से 7 शिकायतें को सही पाई गई। सभी का तय समय सीमा में निस्तारण किया गया। अवैध पोस्टर-बैनर को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें थी। निजी कामगारों को सवैतनिक अवकाश

लोकसभा आम चुनाव में मतदान के दिन 26 अप्रेल को निजी कामगारों को सवैतनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन 26 अप्रेल को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। फर्स्ट वोटर्स को दिलाई मतदान की शपथ स्वीप कार्यक्रम के तहत सेठ मुरलीधर मानसिंहका बालिका विद्यालय भीलवाड़ा में छात्र-अभिभावक बैठक में छात्राओं एवं अभिभावकों को जागरूकता की शपथ दिलाई गई। उपखंड मजिस्ट्रेट ए.एन. सोमनाथ (उपखंड अधिकारी), जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारीक एवं प्रधानाचार्य नव मतदाताओं को शपथ दिलाकर प्रेरित किया और लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन करने को कहा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी में भी कार्यक्रम हुआ। संस्था प्रधान उषा शर्मा, उप प्रधानाचार्य प्रतिभा पारीक, संध्या रानी सिंह एवं स्वीप प्रभारी शशि जैन ने मतदान जागरूकता के नारे लगाकर शपथ दिलवाई। पढ़ना जारी रखे