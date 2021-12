नागौर लिग्नाइट की नीलामी में जोड़ी शर्तें, कई खरीदार हो गए बाहर

बड़े खरीदार को मिलेगा फायदा, छोटे उद्यमियों को ब्लैक में खरीदना होगा कोयला

खनिज मंत्री से भीलवाड़ा के उद्यमियों ने की आपत्ति

5 जनवरी को होगी नीलामी

भीलवाड़ा। Conditions added in Nagaur lignite auction, many buyers left out राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल लिमिटेड (आरएसएमएमएल) ने नागौर स्थित मातासुख कसनाऊ लिग्नाइट कोयला परियोजना से लिग्नाइट Nagaur Lignite की नीलामी करने का निर्णय तो किया, लेकिन इसमें ऐसी शर्ते रख दी, जिसे पूरा करना छोटे खरीदारों या उद्योगों के लिए आसान नहीं है। ऐसे मे

December 27, 2021

सुरेश जैन

भीलवाड़ा।

Conditions added in Nagaur lignite auction, many buyers left out राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल लिमिटेड (आरएसएमएमएल) ने नागौर स्थित मातासुख कसनाऊ लिग्नाइट कोयला परियोजना से लिग्नाइट Nagaur Lignite की नीलामी करने का निर्णय तो किया, लेकिन इसमें ऐसी शर्ते रख दी, जिसे पूरा करना छोटे खरीदारों या उद्योगों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में राजस्थान के कई उद्योगों को लिग्नाइट का लाभ नहीं मिलने वाला है। यह नीलामी ५ जनवरी को होनी है। जानकारों के अनुसार शर्तों के तहत नीलामी से यह कोयला गुजरात Nagaur Lignite की एक कम्पनी के पास जाने वाला है। भीलवाड़ा के उद्यमियों ने आपत्ति करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया को पत्र लिखकर शर्तो में बदलाव की मांग की है। लिग्नाइट की आरक्षित दर २१०० रुपए प्रति टन रखी गई है। यहां से १५ लाख टन लिग्नाइट बेचा जाएगा।

तीन साल से सवा लाख टन की खरीद जरूरी

Conditions added in Nagaur lignite auction, many buyers left out आरएसएमएमएल ने ५ जनवरी को लिग्नाइट के लिए नीलामी रखी है। इसमें शर्त रखी है कि जो खरीदार सवा लाख टन प्रति वर्ष पिछले तीन साल से लिग्नाइट खरीद रहा हैं, वही इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। इस शर्त के चलते राजस्थान के कई खरीदार, छोटे उद्योग तथा भीलवाड़ा के प्रोसेस हाउस संचालक बाहर हो गए है। इस शर्त से बड़े उद्योगपति या खरीदार को ही इसका फायदा मिलेगा।

बॉयलर में काम आता है लिग्नाइट

Conditions added in Nagaur lignite auction, many buyers left out प्रोसेस हाउस में लिग्नाइट का उपयोग बॉयलर को चलाने के लिए करते है। पिछले कुछ महीनों से नागौर के खदानों से लिग्नाइट की नीलामी नहीं की गई है। इस कारण प्रोसेस हाउस इसे नीलामी या सामान्य दरों पर नहीं खरीद पा रहे है। उन्हें इसे अन्य स्त्रोतों से कालाबाजारी में अधिक दरों पर खरीदना पड़ रहा है। नागौर लिग्नाइट आमतौर पर 3400 रुपए प्रति टन की दर से उपलब्ध होता रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रोसेस हाउसों को यह कोयला 6000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदना पड़ रहा है। इससे प्रोसेसिंग उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई प्रोसेस हाउस को बंद करने की नौबत आ रही है। इससे भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग चरमरा जाएगा।

१८ है प्रोसेस हाउस

भीलवाड़ा देश का प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा पीवी सूटिंग उत्पादन केंद्र है। यहां 18 प्रोसेस हाउस हैं, जो विविंग उद्योग के उत्पादित कपड़े को प्रोसेसिंग करते हैं। टेक्सटाइल फेब्रिक्स प्रोसेसिंग के बाद ही बिक्री योग्य बनता है।

मेवाड़ चेम्बर ने भेजा पत्र

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने इस बारे में मुख्यमंत्री और खनिज मंत्री को पत्र भेजा है। मेवाड़ चेम्बर ने कहा कि नीलामी में सवा लाख टन कोयला तीन साल खरीदने की शर्ते को हटाया जाएं। ५० प्रतिशत लिग्नाइट राजस्थान के लद्यु एवं मध्यम उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खरीदार को राजस्थान में ही ५० प्रतिशत कोयला बेचने की शर्त रखी जाएं, ताकि यहां के उद्योगों को भी कोयला आसानी से मिल सके। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर शिवप्रसाद नकाते ने भी आरएसएमएमएल के उच्च अधिकारियों से चर्चा की है।

कोयला नहीं मिला तो बिगडेंगे हालात

प्रोसेस हाउस को कोयला नहीं मिला तो छोटे उद्योगों की हालत बिगड़ जाएगी। उन्हें ब्लैक में कोयला खरीदना पड़ेगा। आरएसएमएमएल की जो शर्त हैं, उसे हटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया को पत्र लिखा है।

आर.के. जैन, महासचिव, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

