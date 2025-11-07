कंडक्टर भर्ती परीक्षा: भीलवाड़ा में 72.44 फीसदी अभ्यर्थियों ने दिया पेपर

Conductor Recruitment Exam: 72.44% candidates appeared for the exam in Bhilwara
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को परिचालक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। कुल 500 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 2921 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। इसके लिए भीलवाड़ा में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई। परीक्षा में 72.44 प्रतिशत उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी। प्रवेश सुबह 9 बजे से दिया गया और 10 बजे गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
परीक्षा सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस कर्मियों ने प्रवेश से पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की जांच की। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों के हाथों में बंधे धागे काट दिए गए, ताकि किसी तरह की नकल या तकनीकी मदद न ली जा सके। सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग की गई। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा करवाए गए। परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। कुल मिलाकर, सख्त सुरक्षा और तकनीकी सुविधा के बीच यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट और कट-ऑफ का इंतजार है, जो चयन बोर्ड की ओर से बाद में जारी किया जाएगा।
