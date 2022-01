कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी ने गांधी सागर तालाब में कूदकर जान दी

शहर के शास्त्रीनगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली वार्ड ४२ की कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी ने मंगलवार दोपहर तेजाजी चौक के निकट गांधी सागर तालाब में कूदकर जान दे दी। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है।

भीलवाड़ा Published: January 05, 2022 12:08:17 pm

भीलवाड़ा. शहर के शास्त्रीनगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली वार्ड ४२ की कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी ने मंगलवार दोपहर तेजाजी चौक के निकट गांधी सागर तालाब में कूदकर जान दे दी। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है। जा रहा है। वर्षा के पति जितेन्द्र दरियानी दो बार पार्षद रह चुके है। महिला पार्षद का तालाब में शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। भीमगंज थाना पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को तालाब से बाहर निकलवा कर महात्मा गांधी अस्पताल स्थित मोर्चरी पहुंचाया। वहां पोस्टमार्टम केबाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस आत्महत्या के पीछे अवसाद कारण मान रही है। परिजनों के अनुसार वर्षा कुछ समय से बीमारी के कारण परेशान थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता कर रही है।

भीमगंज थाने के कार्यवाहक प्रभारी कन्हैयालाल शर्मा के अनुसार तेजाजी चौक स्थित रोकडि़या हनुमानजी महामृत्युंजय महादेव मंदिर के पीछे गांधी सागर तालाब में वर्षा दरियानी का शव मिला। थोड़ी देर में बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। शास्त्रीनगर के न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी पूर्व पार्षद जितेन्द्र दरियानी ने शव की पहचान की।

पार्षद का शव मिलने की सूचना पर शहर पुलिस उपअधीक्षक हंसराज बैरवा मौके पर पहुंचे। इस दौरान नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक, पूर्व सभापति ओमप्रकाश नराणीवाल, पूर्व पार्षद जेपी खटीक समेत कई लोग वहां आ गए। यहां से पुलिस ने शव मोर्चरी में पहुंचाया।

Congress councilor Varsha Daryani committed suicide by jumping into Ga

मंदिर में रखा था मोबाइल

परिजनों के मुताबिक सुबह ग्यारह बजे वर्षा घर से निकली थी। दोपहर तक नहीं वापस नहीं लौटने पर पति जितेन्द्र और अन्य परिजन तलाश में निकले। वर्षा के पास मोबाइल था। मोबाइल पर पति जितेन्द्र ने कई कॉल किया। लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तालाब के किनारे मंदिर परिसर में चबूतरे पर प्रतिमा के पास वर्षा का मोबाइल रखा था। लगातार मोबाइल की घंटियों की आवाज पर पास के लोगों ने कॉल रिसीव किया और जितेन्द्र को जगह बताई। इस पर जितेन्द्र मौके पर पहुंचा। उन्होंने लोगों के साथ मंदिर परिसर में वर्षा को तलाश किया तो पीछे तालाब में पानी के अंदर शव नजर आया। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। वर्षा का शव बाहर निकलते ही जितेन्द्र दरियानी और अन्य परिजनों में हड़कम्प मच गया।

