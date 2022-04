bhilwara congress भीलवाड़ा में कांग्रेस का नहीं चला डिजिटल जादू

Congress did not play the magic of digital in Bhilwara प्रदेश में कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत 21 लाख सदस्य बनाते हुए डिजिटल मंच पर अपनी मजबूती दिखाने का दावा किया है, लेकिन जिले के कांगे्रेस नेता भीलवाड़ा में डिजिटल सदस्यता अभियान में अपनी छाप छोडऩे में सफल नहीं हो सके हैं।

भीलवाड़ा Updated: April 19, 2022 11:38:59 am

Congress did not play the magic of digital in Bhilwara भीलवाड़ा। प्रदेश में कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत 21 लाख सदस्य बनाते हुए डिजिटल मंच पर अपनी मजबूती दिखाने का दावा किया है, लेकिन जिले के कांगे्रेस नेता भीलवाड़ा में डिजिटल सदस्यता अभियान में अपनी छाप छोडऩे में सफल नहीं हो सके हैं।

Congress did not play the magic of digital in Bhilwara

Congress did not play the magic of digital in Bhilwara प्रदेश में राजस्व मंत्री एवं राजस्थान राज्य बीज निगम अध्यक्ष जिले से होने के बावजूद जिला कांग्रेस की रैकिंग में टॉप-40 में भी जगह नहीं बना सका। जहाजपुर विधानसभा की रैंकिंग भी प्रदेश में कमजोर ही रही है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने शनिवार को ट्ीवट करके प्रदेश में डिजिटल सदस्यता अभियान की समाप्ति होने की जानकारी दी। उन्होंने 21 लाख नए डिजिटल सदस्य बनने व 19 लाख ऑफ लाइन सदस्य समेत कुल 40 लाख से अधिक सदस्य बनने की जानकारी भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की दो सौ विधानसभा क्षेत्र में से श्रेष्ठ सौ विधानसभा की रैंकिग भी साथ संलग्न की है। रैकिंग के अनुसार प्रदेश में फलौदी विधानसभा की रैकिंग नम्बर एक रही है। फलौदी ने अभियान के तहत सर्वाधिक 58 हजार 197 सदस्य बनाए। जबकि चितौडग़ढ़ विधानसभा की रैकिंग दूसरी रही। चित्तौडग़ढ़ ने 55 हजार 274 सदस्य बनाए।

सहाड़ा की 49 वीं रैंक

प्रदेश कांग्रेस की टॉप-40 रैंक में भीलवाड़ा जिले की एक भी विधानसभा शामिल नहीं है। टॉप-50 में जरुर जिले की सहाड़ा विधानसभा शामिल है। सहाड़ा की रैकिंग 49 वीं रही। सहाड़ा में कुल 12 हजार 357 सदस्य बने। इसी प्रकार आसीन्द विधानसभा की रैंक 77 वीं रही। जबकि शेष विधानसभा भीलवाड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़, मांडल व जहाजपुर टॉप सौ में भी जगह नहीं बना सकी।

जहाजपुर सबसे कमजोर कड़ी

जानकारी के अनुसार गत माह प्रदेश की डिजिटल सदस्यता अभियान के आंकड़े सामने आए थे। इनमें प्रदेश में सबसे कमजोर विधानसभा के रूप में जहाजपुर सामने आई थी। जहाजपुर में केवल 155 ही सदस्य बने थे। इसी प्रकार मांडलगढ़ मेंं 609,शाहपुरा में 1121, मांडल में 2256, भीलवाड़ा में 3629, आसींद में 6662 व सहाड़ा में 11908सदस्य बने थे।



सरकार में प्रतिनिधित्व, फिर भी कमजोर भीलवाड़ा जिले की सात विधानसभा में अभी दो में कांग्रेस विधायक है, जबकि पांच में भाजपा विधायक है। हालांकि कांग्रेस सरकार के केबिनेट में मांडल विधायक रामलाल जाट राजस्व मंत्री है, जबकि जहाजपुर के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष है।

नेताओं ने नहीं दिखाई गंभीरता कांग्रेस के प्रांतीय डिजिटल सदस्यता अभियान में कमजोर साबित होने की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संयोजकों की नियुक्ति की और जिम्मेदारी तय की, इसके बाद भी सह संयोजकों की नियुक्ति और कर दी गई। ऐसे में एक ही विधानसभा क्षेत्र में तीन से अधिक संयोजक व सहसंयोजक हो गए। सभी एक दूसरे के भरोसे रहे, इसी प्रकार जिम्मेदार नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र में गंभीरता नहीं दिखाई। इसी कारण जिले में अभियान के प्र्रति माहौल नहीं बन सका।



डिजिटल सदस्यता प्रक्रिया रही जटिल डिजिटल सदस्यता प्रक्रिया को अधिकांश कार्यकर्ता समझ ही नहीं पाए, नेटवर्क की समस्या भी उभर कर सामने आई, इसी कारण जिले में कई स्थानों पर डिजिटल सदस्यता कम रही। प्रयास यह है कि ऑफ लाइन के जरिए जिले में सदस्यता अभियान को और गति दी जाएगी।

रामपाल शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, भीलवाड़ा

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें