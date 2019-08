खाई छिपाने के लिए बनाई दीवार, ग्रामीणों ने मचाया हंगामा

काछोला. रलायता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए बनाए जा रहे नए भवन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने व भवन की पिछली दीवार के सपोर्ट में एक दीवार बनाने से रविवार को ग्रामीणों में आक्रोशित हुए। ग्रामीणों को ज्यों ही नए भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की जानकारी मिली तो वे निर्माण स्थल पर जा पहुंचे। घटिया निर्माण देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। Construction of new school building was poor, villagers created uproar in Bhilwara

स्थानीय निवासी प्रभुलाल बैरवा, जमनालाल जाट, राधेश्याम तेली सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि डीएमएफटी योजना के तहत 72.75 लाख के भवन में दस कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि स्कूल भवन निर्माण कार्य 19 दिसम्बर 2017 में शुरू हुआ था जिसको 18 अगस्त 2018 तक पूरा करना था परन्तु अब तक निर्माण कार्य अधूरा है।



ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण की दीवारों पर जहां हाथ लगाओ वहीं से सीमेंट नीचे गिर रही है। नाम मात्र की सीमेंट काम में लेने से लोहे के सरिये भी बाहर दिखाई दे रहे है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन के पीछे गहरी खाई को देखते हुए अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलीभगत से आधे भवन पर स्पोर्ट के रूप में दीवारें खड़ी कर दी है जिससे भवन को गिरने से बचाया जा सके परन्तु अभी बारिश का पानी भवन के आगे के हिस्से में भरा था जो भवन की नींव से होकर भवन के पीछे निकल गया जिससे भवन के पीछे मिट्टी का कटाव भी हो गया।

ग्रामीणों ने कहा कि यह भवन कभी भी गिर सकता है। हम अपने बच्चों को ऐसे खतरे से भरे भवन में नहीं भेजेंगे। सहायक अभियन्ता रमसा, माण्डलगढ़ राजकुमार मूंदड़ा ने बताया कि विद्यालय में हो रहे निर्माण की जांच की जाएगी। जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।