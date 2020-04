एक परिवार में 10 से 12 जीबी डाटा की हो रही खपत

भीलवाड़ा .

Consumption of 10 to 12 GB of data in a family in bhilwara अब घरों पर रहने वाले लोग अपना समय काटने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन पर इंटरनेट डाटा का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इंटरनेट डाटा की खपत तेजी से बढ़ी है। सोशल मीडिया की जगह लोग परिवारजन और रिश्तेदारों से सीधे मोबाइल फोन पर संपर्क कर रहे हैं। कॉल मॉनिटरिंग करने वाला दूरसंचार विभाग के सेल की मानें तो अपनी बातों का 40 से 50 सेकेंड में पूरी करने वाले लोग सात से आठ मिनट तक अब बात कर रहे हैं। यह समय सुबह से लेकर शाम तक चल रहे है।

Consumption of 10 to 12 GB of data in a family in bhilwara मोबाइल कम्पनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि भीलवाडा़ जिले में २० मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से जिले का एक उपभोक्ता औसतन २ जीबी इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करता है। इस समय जबकि लॉकडाउन है। कोई यूट्यूब पर गाने देख रहा है तो कोई वेब सीरीज देखना पसंद कर रहा है। एक जीबी डाटा प्रतिदिन इस्तेमाल करने में 30 मिनट की मूवी और करीब 100 गानों को देखा जा सकता है। इस कारण प्रतिदिन ही दो जीबी से अधिक डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले में हर एक परिवार में कम से कम ५ से ७ मोबाइल है। इन सभी को अलग-अलग व्यक्ति संचालन कर रहा है। ऐसे में एक परिवार में १० से १२ जीबी डाटा प्रतिदिन की खपत हो रही है। यानी २५ लाख परिवार में २.५० से ३ लाख जीबी डाटा प्रतिदिन का खर्च हो रहा है। लॉकडाउन में दूरसंचार कंपनियों ने भी उपभोक्ताओं के लिए दिल खोल दिया है। सभी निजी कंपनियों ने भी ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाते हुए अतिरिक्त टॉक टाइम और डाटा की सौगात दी है।