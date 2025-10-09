कंटीन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम फेल, करोड़ों के चेक फंसे

आरबीआई ने 4 अक्टूबर से यह नई व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को रियल टाइम और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में (4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक) बैंकों को शाम 7 बजे तक चैक क्लियर या रिजेक्ट करना आवश्यक है। यदि बैंक ऐसा नहीं करती, तो चेक को क्लियर माना जाएगा। दूसरे चरण में (3 जनवरी 2026 से) बैंकों को चेक क्लियर या रिजेक्ट करने के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा। उदाहरण सुबह 10 बजे भेजे चेक को दोपहर 2 बजे तक निपटाना होगा। लेकिन नई व्यवस्था के पहले ही दिन सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया। इससे चेक की प्रोसेसिंग पूरी तरह रुक गई।