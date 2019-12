ऑनलाइन नहीं हो सकी सहकारी समितियां

भीलवाड़ा

Cooperative societies could not be online in bhilwara सहकारी समितियों को ऑनलाइन की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है लेकिन जिले में अधिकांश समितियां ऑनलाइन नहीं हो सकी है। व्यवस्थापक के लिए ऑनलाइन करना फांस बन गया।

Cooperative societies could not be online in bhilwara समितियों को ३१ दिसम्बर तक ऑनलाइन किया जाना है। सहकारिता विभाग से पंजीकृत संस्था व समितियों को ऑनलाइन किया जाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में समितियों को ऑनलाइन कराने की बात कही गई। इसके बावजूद अभी तक नाममात्र की समितियां ऑनलाइन हो सकी है। मुख्य कारण अधिकांश क्रेडिट सोसायटियों के अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियां अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने, जानकारी और सुविधाओं के अभाव के कारण समितियों को ऑनलाइन करना मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन होने से एक क्लिक में ही संबंधित सोसासटी की पूरी जानकारी, उसके सदस्य, सोसायटी के चुनाव, उसके सदस्य, ऑडिट रिपोर्ट, सोसायटी के खर्च और इनवेस्टमेंट सहित कई जानकारियों के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

भाजपा का जनजागरण अभियान

भीलवाड़ा . भाजपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में जिले में बुधवार से जन जागरण अभियान चलाएगी। जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने जिला समन्वयक डॉ. राजासाध वैष्णव व संयोजक कन्हैयालाल स्वर्णकार तथा आजाद शर्मा को नियुक्त किया। अभियान 10 जनवरी तक जिले की पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद मुख्यालय पर होगी। इसमें संगोष्ठी भी होगी। आमजन को इस कानून की घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। विपक्षी दलों की ओर से फैलाई जा रही भ्रांतियां भी दूर की जाएगी।