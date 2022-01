कई फूट न जाए वापस कोरोना बम, हर घर-घर में हो रहे मरीज

31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, फिर भी लोग बरत रहे लापरवाही

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 09:18:31 am

भीलवाड़ा .

Corona bombs do not explode, many patients are coming from house to house राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज का बम फूटने के साथ ही भीलवाड़ा में भी बढ़ते मरीजों की संख्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। यहां पर घर-घर में कई लोग बीमार है लेकिन जांच कम होने तथा लोगों के अपने स्तर पर ही घरों पर किट से जांच करने से कारण कागजी आंकड़ों में मरीजों की सही संख्या सामने नहीं आ पा रही है। लोग अभी भी लापरवाह है, सोशल डिस्टेसिंग की पालना तो छोड़ों मास्क तक पूरा नहीं लगा रहे। इधर, बुधवार को आई रिपोर्ट में ३१ मरीज पॉजिटिव आए है। एक साथ मरीजों की संख्या बढऩे के साथ ही इनका प्रतिशत भी ०.११ प्रतिशत से बढ़कर २.०६ प्रतिशत हो गई है।

कई फूट न जाए वापस कोरोना बम, हर घर-घर में हो रहे मरीज

Corona bombs do not explode, many patients are coming from house to house चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सर्दी, जुखाम व खांसी के मरीजों के प्रतिदिन एक से डेढ़ हजार मरीजों के ही जांच नमूने तो ले रहा है, लेकिन पॉजिटिव आने वाले मरीजों का फोलोअप नहीं कर रहा। मरीज भी अस्पताल व अन्य जगह आ-जा रहे है। इधर, बुधवार को आई कोविड रिपोर्ट में कोविड के ३१ नए मरीज सामने आए है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सक लगातार लोगों को सावचेती व मास्क लगाने वैक्सीन की हिदायत दे रहे है।

तीसरी लहर में अब तक ९९ संक्रमित

Corona bombs do not explode, many patients are coming from house to house सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि बुधवार को १५०४ मरीजों की जांच होने पर १४७३ नेगेटिव तथा ३१ पॉजिटिव मरीज संक्रमित पाए गए। तीसरी लहर में २ दिसम्बर के बाद से आए नए अब तक मरीजों की संख्या ९९ हो गई है। ८६ मरीज एक्टिव है इनमें ८२ होम आइसोलेशन है। कोरोना से अब तक ८३५ संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। भीलवाड़ा में जहां २ दिसम्बर से ४ जनवरी तक ३१ हजार ७१५ सैम्पलों में से ६८ मरीज थे। जिनका प्रतिशत ०.११ प्रतिशत था। वही ४ जनवरी को २१ केस सामने आने से औसत दर १.४ प्रतिशत तथा ५ जनवरी को १५०४ केस में से ३१ केस आने से औस दर बढ़कर २.०६ प्रतिशत हो गई है।

इन क्षेत्रों में मिले नए मरीज

नए मरीज में गुलाबपुरा के देवरिया, रायपुर के देवरिया, मांडलगढ़ में पुराने मरीज के सम्पर्क में आने से, पुर के बड़े मंदिर के पास, सांगानेर स्थित सोफिया स्कूल, नोबल स्कूल के छात्र, विजयसिंह पथिक नगर, संजय कॉलोनी, नागौरी मोहल्ला, महावीर कॉलोनी, ईरास, राजेन्द्र मार्ग रोड, पटेल नगर क्षेत्र में ३, कमला विहार, चन्द्रशेखर आजादनगर में बैंगलुरू से आया व्यक्ति, बापूनगर निवासी जो जयपुर से आया था। रीको फोर्थ फेज, आरसी व्यास के ५, मिराज मजिस्टीक के चार जो पुराने मरीज के सम्पर्क में आने से आए, कुमुद विहार तथा शास्त्रीनगर निवासी दिल्ली से आने से संक्रमित पाया गया है।

बाहर से आने वालों की नहीं हो रही स्क्रीनिंग

राजधानी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को ही वहां पर बड़ी संख्या में मरीज पॉजिटिव आए है। भीलवाड़ा में जयपुर से कई लोग आ रहा है। प्रतिदिन लोगों की आवाजावी के बीच बस व ट्रेन में भी सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं हो रही है। वहंा से आने वाले लोगों की भी स्क्रीङ्क्षनग नहीं हो रही। लोग भी जागरूक होकर स्वयं को एक दो दिन होम आइसोलेशन में नहीं रख है। इसका दुष्परिणाम कभी भी भीलवाड़ा में सामने आ सकता है।

