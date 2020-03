कोरोना कफ्र्यू ने घटाई रिश्तों में दूरियां

भीलवाड़ा .

Corona curfew reduced distances in relationships in bhilwara कोरोना ने भले ही सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दी हो लेकिन रिश्तों में नजदीकी महसूस कराने का काम भी किया है। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने मनमुटाव या कामकाज के चलते बढ़ी दूरी पाटने का काम भी किया है। कोरोना कफ्र्यू रिश्ते जोडऩे में मददगार साबित हो रहा है ।

Corona curfew reduced distances in relationships in bhilwara आरसी व्यास कॉलोनी निवासी दिलीप अजमेरा ने बताया कि दीपावली पर बच्चों को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया था। बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। तब से बातचीत बंद थी और दोनों परिवारों को दूरियां कम करने का समय नहीं मिला। पड़ोसी से दीपावली के बाद एक बार बात हुई लेकिन अब कोरोना कफ्र्यू के बाद लगातार बात होती है। एक मीटर दूर से मुलाकात भी हुई है। अब लगभग हर दिन दोनों परिवारों में बातचीत हो रही है। किसी सामान की जरूरत पडऩे पर एक दूसरे की मदद भी करने लगे हैं।

बिजौलियां निवासी कुलदीप ने बताया कि शादी के बाद से सुसराल पक्ष में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। लिहाजा पत्नी भी नाराज रहने लगी थी। अब परिवार के हर सदस्य एक दूसरे के मोबाइल पर दिन में तीन-चार बार बात कर लेते हैं। मानपुरा के रामसिंह का कहना है कि रिश्तेदार से झगड़े के बाद बात बंद थी। यहां तक कि मांगलिक कार्यों में भी आना जाना बंद था लेकिन अन्य परिजनों ने सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम जीते जी किसी से दुश्मनी न रखें। रिश्तेदारों से फोन पर ही बात करने लगे हैं। हालांकि फोन पर पहली बार में मन का गुबार निकाला लेकिन अब मन का मैल धुल गया।