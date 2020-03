रंगों की मस्ती में धूल गया कोरोना का रोना

जिला शीतला अष्टमी पर्व पर सोमवार को कोरोना वायरस का डर गुलाल व रंगों की मस्ती के आगे छू मंतर नजर आया। दो सौ साल पुरानी मुर्दे की सवारी में भी इस बार भारी भीड़ रही। इधर, डीजे एवं ढोलों की थाप के बीच शहर में युवाओं की टोलियां होली के गीतों के बीच होली खेलती नजर आई। शहर के गली मोहल्ले से लेकर बाजारों में भी दिन भर होली का सरूर रहा। Corona's cry wasted in the fun of colors at bhilwara

भीलवाड़ा। जिला शीतला अष्टमी पर्व पर सोमवार को कोरोना वायरस का डर गुलाल व रंगों की मस्ती के आगे छू मंतर नजर आया। दो सौ साल पुरानी मुर्दे की सवारी में भी इस बार भारी भीड़ रही। इधर, डीजे एवं ढोलों की थाप के बीच शहर में युवाओं की टोलियां होली के गीतों के बीच होली खेलती नजर आई। शहर के गली मोहल्ले से लेकर बाजारों में भी दिन भर होली का सरूर रहा। रंगों की मस्ती के साथ ही लोगों ने घरों में रांधे पुए के साथ ही शीतल खाद्य सामग्री का लुत्फ उठाया, इसमें भी ओलिया खास रहा। रंगों के पर्व को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। Corona's cry wasted in the fun of colors

तड़के चार बजे से पूजा

शहर में शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए तडके चार बजे से शीतला माता मंदिरों में श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए जुटना शुरू हो गई, जो कि सुबह ११ बजे तक बनी रही। श्रद्धालु महिलाएं समूह में शीतला माता के भजन गाते हुए भी मंदिरों में पहुंची। यहां शीतला माता की प्रतिमाओं पर रविवार को घरों में बने रांधे व पुए तथा शीतल खाद्य सामग्री व मिठाईयों का भोग लगाया। यहां आरके कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र के निकट शिव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु महिलाओं ने होलिका दहन स्थल को भी पवित्र पानी से ठंडा किया।

सांझ ढलने तक रंग

शीतला माता की पूजा अर्चना के बाद शहर में गुलाल व रंग खेलने का शुरू हुआ सिलसिला सांझ ढलने तक बना रहा, अधिकांश लोगों ने सुबह ११ बजे से दोपहर तीन बजे तक जमकर होली खेली। प्रमुख कॉलोनियों में भी लोगों ने घरों के बाहर समूह के बीच डीजे की धूम पर रंग खेला। बच्चों की टोलियां भी खास उत्साहित नजर आई। युवाओं की टोलियों ने भी बाइक व खुली जीपों में ढोलों के थापों के बीच खूब रंग खेला।

कोरोना वायरस

शहर में कोरोना वायरस का डर लोगों में नजर आया, लेकिन वो रंगों के मोह में बंधे रहे। हालांकि इस बार लोगों ने पानी व केमिकल रंग के बजाए गुलाल से ज्यादा होली खेली। शहर में रेलवे स्टेशन, गोल प्याऊ चौराहा, बालाजी मार्केट,पेच एरिया, आजाद चौक क्षेत्र की सड़कें गुलाल से पटी नजर आई। Corona's cry wasted in the fun of colors

खूब हुई बिक्री

कॉलोलियों के मुख्य चौराहों व प्रमुख बाजारों में भी गुलाल, रंग व पिचकारी की खूब बिक्री हुई। सड़क किनारे भी रंगों की फेरी लगा कर लोगों ने गुलाल व रंग बेचे। इधर, मिठाईयों की दुकानों पर भी सुबह भीड़ बनी रही। रंग खेलने के बाद दोपहर को राम राम सा का दौर शुरू हुआ। इस दौरान लोगों ने घरों में रांधे, पुए, मिठाई के साथ ही तले हुए पापड़-पापड़ी तथा विभिन्न प्रकार के ओलियों का भी लुत्फ लिया।

दो सौ साल पुरानी परम्परा

शहर में दो सौ साल पुरानी परम्परा का निर्वाह के प्रति युवाओं में खासा जोश उत्साह नजर आया। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन की भीड़ एकत्रित नहीं करने की सलाह यहां लोगों के जोश तले दब गई और सवारी में भारी भीड़ जुटी रही। शीतला अष्टमी की परम्परा से हंसी ठिठोली की जुड़ी 'मुर्दे की सवारीÓ दोपहर ढाई बजे रेलवे स्टेशन चौराहा से शुरू हुई। इसमें सनेती (काठी) पर मुर्दे के रूप में सवार व्यक्ति पर सवारी में शामिल लोगों ने कोडो से मार की और हास्य से भरपूर गीत गाए। इस दौरान गुलाल भी उठाई। ये सवारी बाद में पुराना भीलवाड़ा क्षेत्र के बहाला में पहुंच कर संपन्न हुई। इस दौरान बहरुपए कलाकार जानकी लाल आदि ने भी प्रस्तुति दी।