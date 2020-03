कोरोना का कहर होली पर भी

भीलवाड़ा।

Corona's havoc also on Holi in bhilwara चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस बार होली स्वदेशी होगी। बाजार से चाइनीज उत्पाद गायब हैं और स्वेदशी पिचकारी, रंग, गुब्बारों की भरमार है। मेड इन इंडिया उत्पादों के दाम चाइनीज उत्पादों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जरूर हैं, लेकिन स्वदेशी होगा। बाजार में फैंसी आइटम भी इस बार स्वदेशी ही हैं। Corona's havoc also on Holi in bhilwara चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप है। इस कारण चीन से विभिन्न उत्पादों का आयात प्रभावित हुआ है। होली के चाइनीज उत्पादों का पूर्व में किया गया स्टॉक पहले ही बिक चुका है। फिलहाल होली का जो स्टॉक व्यापारी मंगा रहे हैं उसमें अधिकांश उत्पाद मेड इन इंडिया हैं।

होली चंद दिन और दूर है। बाजार रंग, पिचकारी, टोपी और अन्य सामान से सज चुका है। लोग खरीदारी में जुट गए हैं। शहर में रंगोत्सव की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बार हर्बल गुलाल और स्प्रे गुलाल की मांग ज्यादा है। गुलाल फुलों से तैयार किया गया है। एक हरबल गुलाल की कीमत ४५ रुपए बताई जा रही है। जबकि स्प्रे १२५ रुपये तक का मिल रहा है। बाजार में तरह-तरह की पिचकारियां आई हैं।

चीनी रंग-पिचकारी से तौबा

पिचकारी कारोबारी अभिषेक गोयल ने बताया कि इस बार बाजार में चीनी पिचकारी और रंग की मांग नहीं है। हालांकि होली एक सप्ताह बाद है। आने वाले दिनों में लोग इसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस बार वॉटर टैंक जैसी पिचकारी बच्चों को काफी भा रही है। इसके अलावा बाजार में स्पाइडर मैन, छोटा भीम, मोटू-पतलू, डोरेमॉन, डॉगी, हाथी, मगरमच्छ और केला की तरह पिचकारियां भी बिक रही हैं। इनकी कीमत ७५ से 500 रुपये तक बताई जा रही है।

चंद उत्पाद ही चाइनीज

बाजार में कुछ ही चाइनीज उत्पाद मौजूद हैं। इसमें पाइप बैलून सबसे अधिक है। इसमें १११ से अधिक गुब्बारों में एक साथ पानी भरा जा सकता है। चाइनीज स्प्रे भी मौजूद हैं। व्यापारियों का कहना है कि अभी दुकानों पर माल सप्लाई किया जा रहा है और रिटेल में होली से पांच से छह दिन पहले ही बिक्री तेज होगी। वही चीन में फैले कोरोना वायरस के डर से चीन में बने सामान को खरीदने से बचेंगे।

खुद ग्राहक ज्यादा करते हैं चाइनीज

गोयल का कहना है कि चाइनीज पिचकारियों की मांग खुद ग्राहक ज्यादा करते हैं। इसलिए कई व्यापारी यह माल मंगवाते है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से चाइनीज सामाना नहीं आ पाएगा। ग्राहक जब सस्ती चीज मांगते हैं तो उन्हें देना पड़ता है। सस्ता तो चाइनीज ही आता है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि बीते कुछ सालों से आयात शुल्क में बढ़ोतरी हो जाने से चीन निर्मित सामान का आना लगभग ५० प्रतिशत से भी कम हो गया था। जिले के थोक व्यापारी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही मंगाते हैं।