मुलाकात पर कोरोना की फिर 'बंदिशÓ, परिजनों की जेल में नो-एंट्री

corona side effect देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जेल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। संक्रमण के खतरे से बंदियों को दूर रखने के जेल में परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है।

Updated: January 08, 2022 11:22:10 am

corona side effect देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जेल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। संक्रमण के खतरे से बंदियों को दूर रखने के जेल में परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। दूसरे चरण में महामारी को देखते हुए जेल में करीब साढ़े सात माह तक बंदियों से मुलाकात बंद थी। पिछले दिनों ही जेल में मुलाकात शुरू हुई थी। जेल मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में बंदियों की मुलाकात पर रोक लगा दी है। corona side effect

Corona's 'ban' again on meeting, no-entry in relatives' jail