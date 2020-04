कोरोना: अपनों से बिछोह का अर्जियों में छलकता दर्द

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा. मेम मां की तबीयत बहुत खराब है, वो रिश्तेदारी में लॉक डाउन लगने से पहले अजमेर गई थी, लेकिन वहां अब वहां से नहीं निकल पा रही है, उसे भीलवाड़ा बुलाने में आप मेरी मदद किजिए। मेम, आप मेरी भी सुनिए, मेरा बेटा कोटा में पढ़ाई कर रहा है, वहां के हालात भी अब ठीक नहीं है। उसे नहीं बुलाया जो ना जाने क्या हो सकता है उसके साथ। भीलवाड़ा कलक्ट्रेट परिसर स्थित उपखंड कार्यालय में उपखंड मजिस्ट्रेट टीना डाबी के सामने, ऐसे पीड़ा भरे प्रार्थना पत्र रोजाना आ रहे है। इनमें सिर्फ यही गुहार की गई कि उनके अपने जो कि प्रदेश व राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉक डाउन में फंसे हुए है, उन्हें अपने घर यानि भीलवाड़ा लाने में प्रशासन मदद करें। कई तो अपनी बात कहते हुए रो भी पड़ते है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट की तरफ से ऐसे प्रार्थना पत्रों पर फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाने से वो निराश ही है। दूसरी तरफ कफ्र्यू पास की मांग बढऩे से उपखंड कार्यालय की स्थिति अभी वार रूम से कम नहीं है। Corona: Sporadic pain in the applications of separation from loved ones

आप को बताना होगा की आप बीमार नहीं है

कोरोना महामारी की चेन को तोडऩे के लिए जिला प्रशासन ने २० मार्च से भीलवाड़ा शहर में कफ्र्यू लगा रखा है। शहर से जुड़ी सीमाओं को भी सील करते हुए भीलवाड़ा शहर से जिले के साथ ही प्रदेश में आने जाने पर रोक लगा रखी है। विषम परिस्थितियों के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सशर्त रख रखी है, उसकी पालना करने वालों को ही विशेष पास जारी किए जा रहे है। इस विशेष पास के लिए भी जरुरतमंद को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लाना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र में ये स्पष्ट किया जा रहहै कि उक्त व्यक्ति अभी किसी प्रकार से बीमार नहीं है और उसे सर्दी, जुकाम व छींक नहीं आ रही है।

रोजाना ३०-४० प्रार्थना पत्र

भीलवाड़ा शहर से बाहर जाने के लिए गत एक सप्ताह में अचानक प्रार्थना पत्रों की बाढ़ आ गई है। रोजाना ३० से ४० प्रार्थना पत्र इसी आशय के आ रहे है। इसके चलते उपखंड कार्यालय में लोगों की भीड़ बनी हुई है, हालांकि सोशल डिस्टेसिंग की पालना कराते हुए उपखंड अधिकारी टीम डॉबी उनकी पीड़ा सुन रही है। यहां पेश हो रहे प्रार्थना पत्रों में सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। दूसरी तरफ

शहर में कफ्र्यू पास की मांग भी बढ़ गई है। कई स्वास्थ्य कारणों से पास मांग रहे है corona in bhilwara



इनकी आंखे भर आई

यहां शास्त्रीनगर के पवन सोनी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि रिश्तेदारी में गमी होने से माताजी १९ मार्च को अजमेर गई थी, लेकिन भीलवाड़ा में अगले दिन कफ्र्यू लग गया, वूद्ध होने से उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्हे भीलवाड़ा लाना जरुरी है। सुभाषनगर की रीतु शर्मा की पीड़ा हैकि बेटा पारिवारिक कारण से उदयपुर गया था, लॉक डाउन के बाद वो वही अटक गया है। आर के कॉलोनी के जुगल किशोर सांखला ने बतायाकि बेटी बंगलौर में जॉब में है, उसे जयपुर होते हुए भीलवाड़ा लाने की अनुमति चाहिए। आरसी व्यास नगर के सज्जनसिंह शेखावत का कहना है कि परिवार के सदस्य बीकानेर में अटके है, उन्हें लाने में प्रशासन मदद करे। करौली की कुसुम लता चतुर्वेदी तो व्यथित दिखी, उनका कहना है कि बेटा यहां नर्सिग की पढ़ाई कर रहा है, उसे संभालने के लिए १९ मार्च को भीलवाड़ा आई थी, अब यहां से करौली जाना मुश्किल हो रहा है। परिवार के अन्य सदस्य वहां परेशान हो रहे है। जबकि मोहम्मदी कॉलोनी के फिरोज का कहना था कि फूफी का इंतकाल हो गया है, उन्हें परिवार के साथ जयपुर जाना है। कई लोगों तो ऐसे है जो कि पीड़ा बताते हुए रो पड़ते है। Corona: Sporadic pain in the applications of separation from loved ones

वार रूम के ये कर्मठ सिपाही

उपखंड कार्यालय भी वॉर रूम बना हुआ है। यहां सुबह नौ बजे से लेकर देर रात तक अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे है। टीना डाबी भी घंटों कर्मचारियों के बीच रहती है और लोगों की सुनती है। उपखंड मजिस्ट्रेट की सहायक सचिव खुशबू राठी, ललित लोढ़ा, कृष्ण कुमार चौबे, वीरेन्द्र चतुर्वेदी, नरेन्द्र टांक, गोपाल शर्मा,लोकेन्द्र व शांता आदि कर्मी यहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं में सुबह से देर रात जुटे रहते है। विभागीय टीम शहर में कोरोना के संदिग्ध रोगियों के आवासों पर सरकारी पहरा लगने के बाद यहां की व्यवस्थाएं भी संभाले है। ऐसे आवासों पर शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी की ड्यूटी कार्यालय के जरिए लगाई जा रही हे। ऐसे में ढेरों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के साथ ही कफ्र्यू पास, सीमा पार की मंजूरी व आपात स्थितियों में विशेष पास जारी करने का कार्य भी बढ़ा हुआ है।