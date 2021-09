गणपति मेले की सालों की परम्परा कोरोना ने रोकी

Corona stopped the tradition of years of Ganpati fair at bhilwara गांधीनगर स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के प्रति शहर एवं जिले में श्रद्धालुओं में अटूट आस्था है, मंदिर का इतिहास सालों पुराना है। कोरोना संकट काल के कारण गत वर्ष यहां मेला नहीं लगा और इस बार भी यहां कोविड संकट के कारण मेले का आयोजन नहीं ।