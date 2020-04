कोरोना: उत्सव भवन में मानव सेवा का जज्बा

कोरोना के संक्रमण से घिरे शहर में मानव सेवा की एक से बढ़कर एक मिसाल देखने को मिल रही है। सबका एक ही ध्येय है कि कफ्र्यू ग्रस्त शहर मेंं कोई गरीब परिवार भूखा ना सोए, इसके लिए शहर में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला कर सहयोग कर रहे है। लेकिन अग्रवाल समाज ने गरीब जनों तक भोजन पहुंचाने की जो कमान संभाल रखी है वो अनूठी हैCorona: The spirit of human service in Utsav Bhav

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। कोरोना के संक्रमण से घिरे शहर में मानव सेवा की एक से बढ़कर एक मिसाल देखने को मिल रही है। सबका एक ही ध्येय है कि कफ्र्यू ग्रस्त शहर मेंं कोई गरीब परिवार भूखा ना सोए, इसके लिए शहर में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला कर सहयोग कर रहे है। लेकिन अग्रवाल समाज ने गरीब जनों तक भोजन पहुंचाने की जो कमान संभाल रखी है वो अनूठी है, यहां के शुद्ध व लजीज खाने से शहर की एक दर्जन कच्ची बस्ती के साथ ही अब प्रशासनिक लवाजमा भी आंनदित हो रहा है।

समाज के बड़े से लेकर युवा तक सभी एक ही छते तल ऐसे जुटे है, जैसे मानो बड़ा सामाजिक या पारिवारिक आयोजन हो। यहां किसी प्रकार की रूकावट नहीं आए और वितरण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अग्रवाल समाज सम्पति ट्रस्ट महासचिव राकेश अग्रवाल मय टीम यहां २४ घंटे रहते है। आपसी सहभागिता का आलम यह है कि भोजन पैकेट बनवाने में सभी सहयोग कर रहे है। आलू छीलने व आटा गूंदने की मशीनों पर भी समाज के युवा सहयोग कर रहे है। यहां अग्रवाल उत्सव भवन में आपसी सहयोग का आलम ये है कि कोई सब्जी के पैकेट बना रहा है तो कोई रोटी पैके कर रहा है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए वो हंसी ठिठोली के साथ देश भक्ति से ओतप्रात गीत गाने का भी मौका नहीं छोड़ते। Corona: The spirit of human service in Utsav Bhavan

आने जाने वाले का सेनेटराज

खाना बनाने से लेकर वितरण की समूची व्यवस्था अग्रवाल समाज सम्पति ट्रस्ट के बैनर तले अग्रवाल नवयुवक मण्डल व अग्रवाल महिला मण्डल की टीम संभाले हुए है। इतना ही नहीं उत्सव भवन में प्रवेश करने वाले प्रत्ये क व्यक्ति को सेनेटराइज किया जा रहा है। यहां भोजन के पैकेट लेने के लिए आने वाले लोगों को भी पैकेट दिए जा रहे है। corona in bhilwara

अब १४ हजार पैकेट

अग्रवाल समाज सम्पति ट्रस्ट महासचिव राकेश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से कफ्र्यू लगा उस दिन पहली सोच यही सामने आई कि दिहाड़ी मजदूर व गरीब जन कैसे भोजन की जुगाड़ करेंगे, मानव सेवा की सोच को ट्रस्ट ने साकार करने का निर्णय लिया। सबसे पहले एक हजार पैकेट से शुरूआत की, बुधवार को ये संख्या बढ़ कर १४ हजार हो गई। सुबह व शाम भोजन का वितरण किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पैकिंग सामग्री भी बेहतरीन किस्म की है। Corona: The spirit of human service in Utsav Bhavan at bhilwara

सर्व समाज भी सहयोग को आतुर

अग्रवाल बताते है कि पूरा अग्रवाल समाज जिस खुले मन से साथ है, ये बड़ा सम्बल है, समाज के लोग मानव सेवा का जज्बा लेकर यहां सेवा देने के लिए पहुंच रहे है। सर्व समाज भी सेवा के लिए तैयार है। वो बताते है कि वितरण व्यवस्था में जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। शहर की विभिन्न कच्ची बस्तियों व डेरों में भोजन पैकेट बांटे जा रहे है। जबकि सर्वाधिक दो हजार पैकेट महात्मा गांधी चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो, भीमगंज पुलिस थाना, सुभाषनगर व प्रतापनगर पुलिस थाना व सीओ सिटी कार्यालय में भी पैकेट पहुंचाए जा रहे