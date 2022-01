corona update in bhilwara तीसरी लहर ने बढ़ाई सरकार की चिंता, पुलिस अफसरों को गाइड लाइन की पालना के लिए दौड़ाया

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ा दी है। तीसरी लहर के साथ संक्रमण से निपटने की पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर से अफसरों को दौड़ाया है। corona update in bhilwara

corona update in bhilwara प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ा दी है। तीसरी लहर के साथ संक्रमण से निपटने की पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर से अफसरों को दौड़ाया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने १८ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग जिले में निरीक्षण कर वहां की गई तैयारियों को परखने के निर्देश दिए है। corona update in bhilwara

