कोरोना: चुप रहते तो भीलवाड़ा में बन जाता वुहान

कोरोना: चुप रहते तो भीलवाड़ा बन जाता वुहान

काफ ी दबाव था, यदि चुप रहते और समय पर नहीं चेतते तो कोरोना का कहर भीलवाड़ा में चीन के वुहान शहर की भांति भयावहता की कहानी लिख देता। हम साथियों ने अपने स्तर पर निर्णय लिया और महात्मा गांधी चिकित्सालय में 18 मार्च को आ गए। यहां उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और तुरंत चिकित्सा शुरू की गई। Corona: Wuhan would be built in Bhilwara if kept silent