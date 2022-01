corruption in bhilwara एसीबी हैरान....कलक्टर ने क्या मेहरबानी दिखाई कि दो लाख में विदाई पार्टी का फण्ड

भीलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव के घूस प्रकरण को लेकर मचा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रिश्वत के मामले में पकड़े जाने के बाद तहसीलदार के घर से बरामद हुई ५ लाख ३७ हजार रुपए की नकदी के बारे में जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जवाब मांगा।

corruption in bhilwara भीलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव के घूस प्रकरण को लेकर मचा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रिश्वत के मामले में पकड़े जाने के बाद तहसीलदार के घर से बरामद हुई ५ लाख ३७ हजार रुपए की नकदी के बारे में जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जवाब मांगा। एसीबी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई। तहसीलदार ने ब्यूरो को बताया कि इस रकम में दो लाख रुपए तत्कालीन कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते की फेयरवेल पार्टी (विदाई समारोह) के थे।corruption in bhilwara

corruption in bhilwara ACB surprised .... what kindness did the collec