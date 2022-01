corruption in bhilwara आधी रात को ठिठुरते हुए घर के बाहर निगरानी, भोर होते ही धुंध में दबिश, बोले-हम एसीबी से

corruption in bhilwara सोमवार को सर्द रात में पारा ७ डिग्री पर था। घने कोहरे के बीच घरों में ठिठुरते लोग गहरी नींद में रजाई में दुबके हुए थे। उस वक्त जयपुर एसीबी टीम ने भीलवाड़ा में प्रवेश किया।

corruption in bhilwara सोमवार को सर्द रात में पारा ७ डिग्री पर था। घने कोहरे के बीच घरों में ठिठुरते लोग गहरी नींद में रजाई में दुबके हुए थे। उस वक्त जयपुर एसीबी टीम ने भीलवाड़ा में प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ रोड पर कमला विहार में तहसीलदार के घर के बाहर रात दो बजे पहरा लगा दिया। corruption in bhilwara

Surveillance outside the house chilling in the middle of the night, in