corruption in bhilwara बाप-बेटे में दलाली की बात कोड वर्ड में होती थी, सत्यापन में बोले-तीन तगारी या किलो तहसीलदार को देना

corruption in bhilwara भीलवाड़ा तहसीलदार को तीन लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए दलाल की भूमिका निभाने वाले बिजौलियां निवासी कै लाश धाकड़ और उसके बेटे मनोज की बातचीत कोड वर्ड में होती थी।

corruption in bhilwara भीलवाड़ा तहसीलदार को तीन लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए दलाल की भूमिका निभाने वाले बिजौलियां निवासी कै लाश धाकड़ और उसके बेटे मनोज की बातचीत कोड वर्ड में होती थी। दोनों फोन पर लेनदेन के लिए स्थानीय भाषा का इस्तमाल करते। जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिता-पुत्र के फोन को सर्विलांस पर डाला तो तथ्य सामने आया।corruption in bhilwara

The talk of brokerage between father and son was in the code word, in