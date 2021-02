युगल ने पंखे पर फंदा बना दे दी जान

शम्भूगढ़ थाना क्षेत्र के नायको का खेड़ा में युगल जोड़े ने फांसी कर जान दे दी। दोनों के शव एक ही पंखे पर दो फंदे पर लटके मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक युवती की शिनाख्त नही हो सकी। Couple dies on the fan in bhilwara