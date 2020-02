दम्पती के मुंह पर डाली रजाई और लूट कर ले गए लाखों का माल

भीलवाड़ा। रायपुर थाना क्षेत्र के बोराणा गांव में मंगलवार देर रात लूट की सनसनी खेज वारदात हुई। लुटेरे छत के रास्ते से घर में और वृद्ध दम्पती को बंधक बनाकर 27 लाख का माल समेट ले गए। घर से 325 ग्राम सोना, 30 किलो चांदी और 1.10 लाख रुपए नकद पार हुए। घटना से दम्पती सदमे में आ गए। रायपुर थाना पुलिस और अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। हालत बिगडने से वृद्धा को अस्पताल ले जाया गया। बड़ी वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

थानाप्रभारी नारायणसिंह ने बताया कि बोराणा निवासी हरकचंद सोनी (७२) के दुमंजिला मकान के नीचे ही उनकी सर्राफ ा की दुकान है। मंगलवार रात प्रथम मंजिल पर वह और उनकी पत्नी संतोक देवी (६५ ) सोए थे। देर रात करीब साढ़े बारह बजे चार-पांच व्यक्ति छत के रास्ते मकान में घुस गए। कमरे में सो रहे दम्पती को बंधक बना लिया। दो व्यक्ति हरकचंद और दो व्यक्ति संतोक देवी को दबोच कर बैठ गया। उन पर रजाई डाल दी। दम्पती के चिल्लाने पर उनको जान से मार देने धमकी दी। दम्पती डर गए। लुटेरों ने हरकचंद से तिजोरी की चॉबी मांगी। लुटेरों ने तकिए के नीचे रखी चॉबी निकाल कर तिजोरी खोल दी। तिजोरी में रखे 325 ग्राम सोने के गहने और सोने के बिस्कुट के टुकड़े, 9 किलो चांदी की सिल्ली, 15 किलो चांदी के जेवर, 3 किलो पुरानी चांदी के टुकड़े समेत करीब 30 किलो चांदी और 1 लाख 10 हजार रुपए नकद ले गए।

लुटेरों के जाने के बाद दम्पती ने शोर मचाया। इस दौरान आसपास रहने वाले लोग दौड़कर आए। सूचना पर रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। बुधवार सुबह सहाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और गंगापुर पुलिस उपाधीक्षक बुद्धराज टांक भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया। व्यापारी हरकचंद ने बताया कि उसके दो पुत्र है। एक पुत्र गुजरात रहता है जबकि दूसरा बच्चों की पढ़ाई के कारण रायपुर में किराए पर रहता है। घटना के समय दम्पती घर में अकेले थे।